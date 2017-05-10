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حظك اليوم برج الجدي الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: القمر المكتمل في يتحدث عن عملية مهنية مناسبة أو عن مشاعر تنمو باتجاه أحد الزملاء وتبقيها سرية

عاطفياً: إذا واجهت فتوراً في الأجواء العاطفية او شكوكاً تجاه الحبيب، باستطاعتك أن تتطرّق إلى الموضوع لتستوضحه

صحياً: لا تخف من التشنّجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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