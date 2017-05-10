أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يوضح هل النبي كفر أحد من قبل كان على غير دين الإسلام ؟؟ -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج القوس الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: القمر المكتمل في يتحدث عن ذبذبات في العمل أو وعن وضع مهني يجب أن تلاحقه وعن تغيير في طريقة أدائك مهامك

عاطفياً: متطلباتك كثيرة، فهي تضع الشريك تحت ضغط كبير وتجعله متوتراً ومنفعلاً

صحيا: لا تنفعل إزاء أي أمر تافه، فهو بسبب لك تعباً نفسياً، وهذا ليس في مصلحتك على المدى الطويل

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى