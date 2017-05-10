أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يوضح هل النبي كفر أحد من قبل كان على غير دين الإسلام ؟؟ -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج العقرب الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: القمر المكتمل في برج العقرب يسلط الضوء عليك وعلى شؤونك الشخصية والمهنية، وتكون على مفترق طرق وتضطر إلى اتخاذ قرار حاسم

عاطفياً: تشتاق إلى الحبيب الغائب وتعيش توتراً مستمراً، لعل هذه التجربة تفيد في تقربك منه أكثر من قبل عندما تجتمعان

صحياً: عدم حصولك على النتائج المرجوة من الحمية يولد لك خيبة إلا أنك تستدرك الأمر بسرعة

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى