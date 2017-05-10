أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يوضح هل النبي كفر أحد من قبل كان على غير دين الإسلام ؟؟ -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الميزان الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل في يطرح مسألة مالية لها علاقة بسلفة أوبمنحة أو بجائزة أو باستثمار، وقد بكون بحث عن قسمة وإرث

عاطفياً: سوء التفاهم مع الشريك يولّد مضاعفات خطرة، يفضل أن تأتي المعالجات هادئة

صحياً: تجنب قدر الإمكان الناس السلبيين وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلباً

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى