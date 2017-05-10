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حظك اليوم برج العذراء الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: القمر المكتمل في يتحدث عن سفر أو رحلة أو دعوة إلى مكان بعيد، ويجعلك تلمس لمس اليد كيف أن جهودك تعطي ثماراً مفيدة ووافرة

عاطفياً: لا داعي إلى تقلّب المشاعر تجاه الحبيب، لأنّها مجرّد ضغوط عابرة يسبّبها تزامن الواجبات والمسؤوليات المتنوّعة

صحياً: ثابر على نشاطك اليومي في أحد الأندية الرياضية، وحاول المحافظة على جدول تناول الطعام بانتظام

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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