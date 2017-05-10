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حظك اليوم برج الأسد الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: القمر المكتمل في يضعك أمام خيار صعب في المجال المهني أو يعرضك لبعض الاستفزاز في هذا اليوم الحافل بالتطورات

عاطفياً: تستعيد حيويتك في العلاقة وتبدو متحمّساً لبدء مخططات وتنفيذ مشاريع جديدة مع الشريك

صحياً: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي مسافات طويلة

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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