حظك اليوم برج السرطان الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: القمر المكتمل في برج العقرب بتناغم مع كوكب نبتون في برج الجدي، ويدفعك إلى اتخاذ قرارات صائبة وللتخلص من ضغوط المسؤولين



عاطفياً: لا تقدم على خطوات قد تحتوي على الكثير من المخاطر وتهدد العلاقة وتؤدي إلى الأسوأ



صحياً: قد يحصل أمر مفاجئ يسبب لك القلق، وينعكس سلباً على وضعك الصحي

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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