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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: قد يولّد هذا اليوم جواً كبيراً من الارتياح والسعادة حولك، وخصوصاً مع بعض الزملاء

عاطفياً: إنسَ الحب القديم ومعاناته وابدأ علاقة جديدة إنما على أسس واضحة منذ البداية

صحياً: نوعية الطعام التي تتقيد بها تخفف الكثير من التعرض للبدانة أو لبعض المشكلات الصحية الطارئة

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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