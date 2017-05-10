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حظك اليوم برج الثور الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: القمر المكتمل في يضعك أمام خيار محير ويثير مسألة قانونية أو إدارية تستنفد طاقتك ربما

عاطفياً: واجه مشاعرك ولا تتهرب منها وأخبر الحبيب بحبك الذي يزداد تجاهه يوماً بعد آخر

صحياً: لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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