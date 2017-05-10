فيديو| تامر أمين يهاجم جامعة الدول: «ندخلها تنسيق مع عين شمس»

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هاجم الإعلامي تامر أمين، جامعة الدول العربية، بسبب وضع دولة فنلندا صورة الطفل السوري "إيلان" على عملتها، قائلا: "فنلندا عملتها وإحنا قاعدين ساكتين".

وأضاف أمين، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "انتوا عايزين ربنا يحارب لوحده، ربنا مش هيغير حد وهو قاعد يشيش مبيعملش حاجة، لازم نشوف حل لجامعة الدول العربية ندخلها تنسيق مع عين شمس والقاهرة".

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وتابع: "اللي يجيب 70% يدخل جامعة الدول، والموضوع يتحول لبلح باللبن"، مؤكدا أن "العرب محامي فاشل بامتياز..عنده القضية الفلسطينية قادر يكسبها بسهولة لكنه يعاني من الفشل.. فيه بينا خونة وعملاء".