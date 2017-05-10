قناة السويس عن واقعة «المارلبورو»: «محصلش»

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نفت هيئة قناة السويس، ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض إحدى السفن لمضايقات خلال عبورها القناة، وإجبار المرشدين لربان السفينة على دفع رشاوى "سجائر مارلبور وأطعمة وعصائر وياميش رمضان".

وخاطبت هيئة قناة السويس، التوكيل الملاحي لإحدى السفن للاستفسار عن حقيقة ما يُثار عن وجود مشكلة بين المرشدين وربان السفينة.

وأكد التوكيل الملاحي رسمياً عدم حدوث الواقعة المُشار إليها، وأن السفينة عبرت بأمان تام لقناة السويس دون أية ملاحظات أو شكاوى رسمية من السفينة ضد أي من العاملين بالهيئة، من خلال رد رسمي للتوكيل الملاحي.

جاء ذلك رداً على ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الضباط البحريين العاملين على إحدى السفن التي عبرت القناة بتعرض السفينة لمضايقات من قبل أحد مرشدي الهيئة.

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واكدت الهيئة في بيان رسمي، أنه من المتبع عند حدوث أية مخالفات أثناء عبور أي سفينة بالقناة فإن ربان السفينة أو التوكيل الملاحي التابعة له السفينة يقوم بتقديم شكوى رسمية إلى رئاسة هيئة قناة السويس والتي تقوم بدورها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة الشكوى من عدمها.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أخباراً كاذبة ومضللة تنال من سمعة قناة السويس، للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلاً.