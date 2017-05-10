صور| محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

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احتفلت محافظة القليوبية مساء اليوم، بليلة النصف من شعبان، بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ الأقليم، بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور السكرتير العام والشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ومشايخ من الأزهر والأوقاف.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم تحدث وكيل وزارة الأوقاف عن فضل ليلة النصف من شعبان حيث حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وإنها الليلة التى ترفع فيها الأعمال لكل المؤمنين والمتقين وتقبل دعواتهم ما عدا المشرك والمشاحن، مؤكدا على ضرورة توحيد صفوف الأمة الإسلامية من أجل البناء والتنمية .

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ومن جانبه قدم المحافظ التهاني إلى شعب القليوبية بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المبارك، مطالباً بضرورة نشر الأفكار الإسلامية السليمة التي تدعو إلى توحيد الصف ونبذ العنف والخلاف للحفاظ على مكانة مصر وريادتها بين الأمم والشعوب.