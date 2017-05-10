أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يوضح هل النبي كفر أحد من قبل كان على غير دين الإسلام ؟؟ -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| أحد أبناء الطريقة الرفاعية يكشف سر «المشي على السيوف»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

لا يخلو مولد الشيخ أبو الحجاج، الذي يحتفل به أهالي محافظة الأقصر سنويًا في الرابع عشر من شهر شعبان، والذي تحل مناسبته اليوم، من توافد مريدي الطرق الصوفية المختلفة، لمدح النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت حبًا فيهم، ولكن هناك طريقة تختلف عن ذلك، بقيام مجموعة من المريدين بالسير على حد السيوف ووضعه على أعناقهم وبطونهم ليسير أحدهم عليهم.

ويقول ممدوح النوبي، أحد أبناء الطريقة الرفاعية، إن تلك الطريقة تتضمن عدة فقرات من بينها فقرة "الدوسة"، وهي عبارة عن قيام مجموعة من الأشخاص بالسير على حد السيوف، ووضعها على بطونهم وسير شخص حافيًا عليها، كما يتم وضعها على أعناقهم ليسر أحدهم عليها دون أن تحدث لهم إصابات.

ويشير النوبي، لـ "التحرير" إلى أنه لا يمكن لشخص آخر من خارج أبناء الطريقة الرفاعية أو النقشبندية المشتقة منها أن يقوم بذلك الأمر، ولا بد من توافر شرط الطهارة به وحفظه لأوراد معينة لهذه الطريقة ويداوم عليها.

شاهد أيضا

وأوضح، أنه قبل البدء في فقرة "الدوسة" يتم تحصين السيوف والأشخاص الذين توضع على أعناقهم وبطونهم وألسنتهم، بالإضافة إلى من يسير عليها، ويكون ذلك حبًا في النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، حتى يكون حملها خفيفًا عليهم.

وبسؤاله عن وجود آلام حين قيامهم بذلك الأمر، أكد " مفيش آلام بنحس بيها، وكل اللي بنحس بيه متعة في حب آل بيت النبي".

a460dba2c5.jpg50c0aff5d1.jpga9be7911f3.jpg8bf2b4a1de.jpg71c6a88d01.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يصل الشرقية لتدشين مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»

وزير القوى العاملة يصل الشرقية لتدشين مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»

بالفيديو.. وزير الإسكان يستعرض نتائج العمل بمدينة العاشر من رمضان

بالفيديو.. وزير الإسكان يستعرض نتائج العمل بمدينة العاشر من رمضان

سالم عبد الجليل معتذرًا: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا»

سالم عبد الجليل معتذرًا: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا»

اليوم.. وزير التعليم يفتتح ورشة عمل «خدمات بنك المعرفة»

اليوم.. وزير التعليم يفتتح ورشة عمل «خدمات بنك المعرفة»