صور| أحد أبناء الطريقة الرفاعية يكشف سر «المشي على السيوف»

التحرير

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لا يخلو مولد الشيخ أبو الحجاج، الذي يحتفل به أهالي محافظة الأقصر سنويًا في الرابع عشر من شهر شعبان، والذي تحل مناسبته اليوم، من توافد مريدي الطرق الصوفية المختلفة، لمدح النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت حبًا فيهم، ولكن هناك طريقة تختلف عن ذلك، بقيام مجموعة من المريدين بالسير على حد السيوف ووضعه على أعناقهم وبطونهم ليسير أحدهم عليهم.

ويقول ممدوح النوبي، أحد أبناء الطريقة الرفاعية، إن تلك الطريقة تتضمن عدة فقرات من بينها فقرة "الدوسة"، وهي عبارة عن قيام مجموعة من الأشخاص بالسير على حد السيوف، ووضعها على بطونهم وسير شخص حافيًا عليها، كما يتم وضعها على أعناقهم ليسر أحدهم عليها دون أن تحدث لهم إصابات.

ويشير النوبي، لـ "التحرير" إلى أنه لا يمكن لشخص آخر من خارج أبناء الطريقة الرفاعية أو النقشبندية المشتقة منها أن يقوم بذلك الأمر، ولا بد من توافر شرط الطهارة به وحفظه لأوراد معينة لهذه الطريقة ويداوم عليها.

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وأوضح، أنه قبل البدء في فقرة "الدوسة" يتم تحصين السيوف والأشخاص الذين توضع على أعناقهم وبطونهم وألسنتهم، بالإضافة إلى من يسير عليها، ويكون ذلك حبًا في النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، حتى يكون حملها خفيفًا عليهم.

وبسؤاله عن وجود آلام حين قيامهم بذلك الأمر، أكد " مفيش آلام بنحس بيها، وكل اللي بنحس بيه متعة في حب آل بيت النبي".