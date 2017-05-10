حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بحي الزيتون

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شن حي الزيتون، برئاسة اللواء هشام عبد الحميد، واللواء محمد أيمن عبد التواب، وبمشاركة مأمور قسم التبين، ورجال القوات المسلحة ومهندسي الإسكان والمشرفين على القطاعات، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء، مع نشر صور للعقارات المخالفة على صفحات الفيس بوك لتحذير المواطنين منها.

وأكد عبد الحميد، أن الحملة استهدفت إزالة العقار رقم 10 شارع طاهر، حيث تم هدم 9 أدوار مخالفة من الدور السادس وحتى الدور الرابع عشر، وازالة العقارين رقم 8 و 12 بشارع أبو المجد عزبة المبيض.

شاهد أيضا

وأضاف عبد الحميد أنه نظرا لأن العقار رقم 14 بشارع يوسف عوض، مأهول بالسكان والمنقولات تم أخذ تعهد على صاحب العقار بفك الشدة الخشبية بالدور الثالث المخالف وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار إلى أنه تم إزالة العقار المخالف رقم 79 شارع محطة الزيتون الشرقية ناصية شارع حبيب يعقوب، لافتا إلى أن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من كافة العقارات المخالفة التي حذر الحي المواطنين من التعامل معها.