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حظك اليوم برج الحمل الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: القمر المكتمل في برج العقرب يتناغم مع بلوتون في برج الجدي، ما يشير إلى مسائل مالية أو إلى عملية شراء وبيع

عاطفياً: على الرغم من ظهور غيمة رمادية لن يكون الجو عاصفاً، وأنت على موعد مع أجواء رائعة

صحياً: تبتعد قدر الإمكان عن الأجواء المتوترة المحيطة بك وتستعيض عنها بمرافقة الأصدقاء في نشاطات ترفيهية

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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