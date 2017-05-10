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ارتفاع أعداد ضحايا حادث طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" لـ9 وفيات

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مصراوي Masrawy

ارتفاع أعداد ضحايا حادث طريق بورسعيد - الإسماعيلية لـ9 وفيات (1)ارتفاع أعداد ضحايا حادث طريق بورسعيد - الإسماعيلية لـ9 وفيات (1)

ارتفاع أعداد ضحايا حادث طريق بورسعيد - الإسماعيلية لـ9 وفياتارتفاع أعداد ضحايا حادث طريق بورسعيد - الإسماعيلية لـ9 وفيات

ارتفاع أعداد ضحايا حادث طريق بورسعيد - الإسماعيلية لـ9 وفيات (3)ارتفاع أعداد ضحايا حادث طريق بورسعيد - الإسماعيلية لـ9 وفيات (3)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ارتفع أعداد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ميكروباص عند الكيلو 23 على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"، اليوم الأربعاء، إلى 9 حالات وفاة.

وأعلن أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة ببورسعيد، في تصريحات صحفية، ارتفاع عدد حالات الوفاة بالحادث إلى ٩ حالات، بعد وفاة اثنين من المصابين داخل مستشفى بورسعيد العام، في أثناء تقديم الخدمة الطبية لهما وهما: "محمد هاني صبحي ٤٠ عامًا، ومحمد رمضان عيسى 61 عامًا"، ووضعت الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كان مسئول الطوارئ قد أعلن مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد الإسماعيلية، وجرى نقل ٣ جثث إلى مستشفى الحميات، و٤ جثث أخرى وجميع المصابين إلى مستشفى بورسعيد العام بواسطة سيارات الإسعاف.

ووضعت الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تقديم الخدمة الطبية، قبل أن يتوفي اثنين من المصابين لترتفع أعداد الوفيات إلى 9 حالات.

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