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بحضور وزير الثقافة.. هرج ومرج في حفل تأبين "الكابتن غزالي" في السويس.. "صور"

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مصراوي Masrawy

حفل تأبين كابتن غزالي في السويس (1)حفل تأبين كابتن غزالي في السويس (1)

حفل تأبين كابتن غزالي في السويس (2)حفل تأبين كابتن غزالي في السويس (2)

حفل تأبين كابتن غزالي في السويس (3)حفل تأبين كابتن غزالي في السويس (3)

حفل تأبين كابتن غزالي في السويس (4)حفل تأبين كابتن غزالي في السويس (4)

حفل تأبين كابتن غزالي في السويس (5)حفل تأبين كابتن غزالي في السويس (5)

حفل تأبين كابتن غزالي في السويس (6)حفل تأبين كابتن غزالي في السويس (6)

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت حالة من الهرج والمرج بحفل تأبين كابتن غزالي في السويس، اليوم الأربعاء، تمثلت في عدم التزام الحضور بأماكنهم وكثرة الأحاديث الجانبية.

حاولت مقدمة الحفل السيطرة على الموقف من خلال ترديد أبيات من قصيدة "هيلا يلا بينا" للشاعر الراحل: "عضم ولادنا نلمه نلمه.. نسنه نسنه.. ونعمل منه مدافع وندافع.. ونجيب النصر هدية لمصر" مطالبة الحضور بتردديها معها إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

وطلب اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، الميكروفون، من المذيعة، وتحدث مع الحضور قائلًا: "عايزين هدوء، مينفعش كدا، احنا حفل تأبين للكابتن غزالي وأنتم تحبوه، والتزامنا تحيه لروحه" وهو ما قابله الحضور بالتصفيق.

ووجه مها عجان مقدمه الحفل بالبدء وفقًا للبرنامج، الذي صدق عليه، ويبدأ بتلاوة القرأن الكريم، ثم عرض فيلم وثائقي عن حياة غزالي أعدته القناة الرابعة المحلية، وفقرة فنية تتضمن أشعار "غزالي".

حضر الحفل حلمي النمنم، وزير الثقافة، واللواء أحمد حامد، ومحافظي السويس السابقين،

واللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء "أ.ح" محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء دكتور مصطفى شحاته مدير أمن السويس، ومحافظو السويس السابقين، ونواب السويس، ورئيس الإقليم الثقافي بمدن القناة، ومديرو قصور الثقافة بمدن القناة.

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