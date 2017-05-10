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رياض محرز يتطلع لخوض تجربه جديدة خارج ليستر

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رياض محرز يتطلع لخوض تجربه جديدة خارج ليستر رياض محرز يتطلع لخوض تجربه جديدة خارج ليستر

التحرير

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نشرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، أن الدولي الجزائري رياض محرز اتفق قبل بداية الموسم الحالي مع الإيطالي كلاوديو رانييري، المدير الفني السابق لفريق ليستر سيتي، على البقاء بالفريق، وتجديد عقده حتى عام 2020، مقابل السماح له بالمغادرة في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن محرز، يأمل في أن يحترم ليستر سيتي هذا الاتفاق، ويسمح له بالرحيل، دون مشاكل، في نهاية الموسم الحالي.

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ويتطلع صاحب الـ27 عامًا، لخوض تجربة أخرى مع فريق آخر، خاصة وأن عدة أندية، أبدت اهتمامها بضمه مثل أرسنال وتوتنهام ومارسيليا.

وتشير التوقعات إلى أن محرز، الذي سجل 6 أهداف خلال 33 مباراة لعبها هذا الموسم، مع ليستر في الدوري الإنجليزي، مرشح للبقاء في إنجلترا واللعب إما لأرسنال، أو توتنهام.

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التحرير

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