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السراج يثمن دور الاتحاد الأفريقي في دعم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا

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السراج يثمن دور الاتحاد الأفريقي في دعم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا السراج يثمن دور الاتحاد الأفريقي في دعم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا

مصراوي Masrawy

رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني فا

طرابلس – (أ ش أ):

ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الدور الفعال للاتحاد الأفريقي في دعم المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع الأطراف لإنجاح العملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال السراج، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا رئيس تنزانيا السابق جايكا كيكوتي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء ، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على موقع فيسبوك إن لقاء السراج وكيكوتي "تناول آخر مستجدات الوضع السياسي والجهود الجارية في إطار التسوية السياسية للأزمة الليبية الراهنة".

وأضاف أن كيكوتي تطرق خلال اللقاء إلى جهد الاتحاد الأفريقي واللجنة العليا الخاصة بليبيا، من أجل المساهمة في إيجاد حلول للأزمة الراهنة ودعم الاتفاق السياسي، مؤكدًا أن زيارته تأتي في إطار جولة يقوم بها في عدد من المدن الليبية ولقاء الأطراف السياسية المختلفة.

من جهته، أكد السراج أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "مستمر في مد يد الوفاق لكل الأطراف للمساهمة في بناء الوطن»، مشددًا على أنه «لا بديل عن التوافق وقبول كل طرف للآخر".

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مصراوي Masrawy

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