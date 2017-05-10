منظمة التعاون الإسلامي تغلق مكتبها للشؤون الإنسانية في غزة

غزة - (د ب أ):

أغلقت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء مكتبها للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، وحولت صلاحياته لمكتب المنظمة في الضفة الغربية.

وقال مدير مكتب المنظمة في غزة محمد حسنة في بيان صحفي إن الخطوة جاءت بعد تسعة أعوام من نشاط المكتب في القطاع عبر الخدمات الإنسانية في المجال التنموي والتأهيلي والإغاثي.

واعتبر حسنة أن إغلاق المكتب تم "استجابة لضغط سياسي من السلطة الفلسطينية، وضمن سلسلة حملات التضييق التي تمارسها ضد قطاع غزة" الذي تسيطر عليه حركة "حماس" الإسلامية منذ عشرة أعوام.

وذكر أن السلطة كانت تطالب منذ فترة بإغلاق مكتب منظمة التعاون في غزة "لاعتبارات تتعلق بأن المكتب يعزز الانقسام الفلسطيني الداخلي، وبأن المال المسير عبر المكتب يذهب دون رقابة السلطة".