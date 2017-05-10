"التموين": مستمرون في استلام القمح حتى 15 يوليو القادم -فيديو

كتبت – سحر عزام :

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن "الحكومة مستمرة في استلام القمح من المزارعين حتى 15 يوليو القادم ومستعدة لشراء أي كميات من القمح المحلي من الموردين حال رغبتهم في ذلك".

وأضاف رمضان في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو الأخبار" المذاع على قناة "Ten" مساء الأربعاء، أن معدلات التوريد اليومية 120 ألف طن وعمليات توريد القمح مازالت مستمرة حتى منتصف يوليو المقبل، لافتًا لتوقعات بشراء 4 مليون طن قمح من المزارعين.

وأكد المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك سعات تخزينية مملوكة للجهات الحكومية تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي.