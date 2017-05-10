وزير النقل: لا زيادة لأسعار تذاكر القطارات في شهر رمضان

كتبت – سحر عزام :

نفى هشام عرفات، وزير النقل، الأربعاء، وجود أي زيادة في أسعار تذاكر القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة خلال هذه الفترة بتطوير البنية التحتية لتوفير الأمان للمواطنين.

وقال عرفات، في مداخلة هاتفية مع قناة "Extra news" اليوم الأربعاء، إن هناك خطة لوسائل النقل الجماعي خلال شهر رمضان تتمثل في تشغيل مترو الأنفاق لساعات متأخرة من الليل تصل حتى الساعة الثانية صباحا وتكثيف صيانة جرارات السكة الحديد خلال هذه الفترة لتجنب حدوث أعطال خلال شهر رمضان.

وأوضح وزير النقل أنه تم توفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة بمحطة مصر كبداية لتعميمها بعد ذلك على محطات السكة الحديد الرئيسية وذلك في إطار اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة.