الفقي: صندوق النقد ألزم الحكومة بـ«حماية اجتماعية» قيمتها 25 مليار جنيه

التحرير

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أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من ضمن اتفاقية صندوق النقد الدولي مع الحكومة، إلزامها بتنفيذ حماية اجتماعية بقيمة 25 مليار جنيه تنفقها علي بعض الفئات والأشياء المحددة، وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعهدت به الدولة.

وأضاف الفقي، لـ"التحرير"، أنه من المفترض أن تنفق الحكومة القيمة المحددة وهي 25 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة 2017/2018، لتخفيف الأعباء علي المواطنين، وتشمل دعم محدودي الدخل، وأطفال الشوارع والمرأة المعيلة، ووجبات المدارس، وأصحاب المعاشات ، والفلاح الغير حائز علي أرض زراعية، والتأمين الصحي والعلاج المجانى للفقراء.

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وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلي أن اللجنة ستعقد ثلاث اجتماعات متتالية يوم الاثنين القادم ، مع 7 وزراء لمناقشة الموازنة الجديدة، مؤكدا أن اللجنة حريصة علي إلزام الحكومة بالنصوص الدستورية المحددة في الموازنة بشأن التعليم والصحة والبحث العلمي وغيره.