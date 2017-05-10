نائب: يجب الالتفات إلى خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم

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قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، إن التقارير التي أشارت إلى خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم لعام 2017 يجب الإلتفات لها، سواء كانت حقيقة أم أكذوبة، فجميعنا يعلم الحالة المتردية التي وصل إليها التعليم فى مصر.

وأشار دسوقي، في تصريح له، إلى أن إصلاح التعليم في مصر يحتاج إلى تطوير الأسلوب التعليمي وتغيير شامل للمنظومة بداية من المناهج الدراسية وطريقة التعليم مرورًا بنظام الامتحانات حتى المدرسين، مؤكدًا أن مصر لن تنهض من دون تطوير العملية التعليمية من كافة النواحي ويجب أن يكون التعليم من أولويات الحكومة لإحداث نهضة ونقلة حضارية تتواكب مع الدول المتقدمة.

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وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة البدء في إصلاح العملية التعليمية بكافة مراحلها مع التركيز على ربط المواد التعليمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل أيضاً لتتناسب مع حجم التطور الذي وصل إلية العلم الحديث، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون مدة سنوات التعليم هى تدريب على العمل الذى يتماشى مع قدرات الطالب للعمل بعد التخرج.