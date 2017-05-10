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صور| محافظ بورسعيد يستقبل قنصل الولايات المتحدة بالإسكندرية

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أشاد ستيفن فيكن، قنصل الولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية، بالعلاقات القوية التي تربط بين وأمريكا والتي ظهرت جليا خلال الحفاوة التي استقبل بها الرئيس الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية خلال زيارته للولايات المتحدة.

 وقال القنصل خلال زيارته اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن العلاقات سيكون لها تأثيرها الإيجابي علي كافة المجالات التي تربط بين البلدين.

وأضاف القنصل أن الجهود المصرية ستكلل بالنجاح لاستعادة نشاط حركة السياحة، لافتا إلى وجود تعاون بين البلدين لتنمية الاستثمارات الأمريكية في مصر بعد الزيارة التي قام بها موخرا وفد من المسئولين ورجال الأعمال لواشنطن وأعرب محافظ بورسعيد عن ترحيبه بزيارة القنصل الأمريكي

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وأكد أن بورسعيد مؤهلة تماما بموقعها والمشروعات التي تجري علي أرضها في شرق بورسعيد مما تجعلها مستعدة لاستقبال كافة الاستثمارات العالمية، ومنها الاستثمارات الأمريكية في مصر، علاوة على تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين من خلال تنشيط حركة الخطوط الملاحية الأمريكية مع الموانئ المصرية، خاصة وأن بورسعيد تشهد إقامة اكبر منطقة لوجستية علي مساحة 30 مليون م مربع.

وشملتزيارة القنصل الأمريكي جامعة بورسعيد ومكتبة مصر العامة والمجمع الثقافي وأحد المشروعات السياحية على الشاطئ.

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