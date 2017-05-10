أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
ليون يسعى للثأر من أياكس لخطف بطاقة نهائي الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. جولة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (1)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (1)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (2)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (2)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (3)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (3)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (4)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (4)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (5)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (5)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (6)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (6)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (7)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (7)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (8)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (8)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (9)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (9)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (10)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (10)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (11)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (11)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (13)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (13)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (12)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (12)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (14)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (14)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (15)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (15)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (16)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (16)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (18)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (18)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (17)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (17)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (19)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (19)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (20)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (20)

جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (21)جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد (21)

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

قام اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية للخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة السكة الحديد "محطة سكك حديد الجيزة" وإدارة شرطة مترو الأنفاق محطات مترو إنفاق "الجيزة، والبحوث، وجامعة القاهرة، والأوبرا"، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية.

وأكد حسين، على إلمام جميع الخدمات بالمهام الموكلة إليهم وعلى فحص أمتعة المواطنين المترددين على المحطة وحسن معاملة الجمهور وضرورة اليقظة التامة، ونبه على جميع القوات بضرورة ارتداء السديري الواقي واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة.

وشدد على ضرورة الجاهزية التامة والاستعداد للتعامل مع أية مخاطر، وتوقع الأحداث المفاجأة والاستعداد التام للتعامل معها، كما حث القوات على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان، كما شهد إجراء تجربة عملية للقوات أثناء التعامل في حالة حدوث أي مخاطر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"