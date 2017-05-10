بالصور.. جولة لمساعد وزير الداخلية بالمترو والسكة الحديد

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

قام اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية للخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة السكة الحديد "محطة سكك حديد الجيزة" وإدارة شرطة مترو الأنفاق محطات مترو إنفاق "الجيزة، والبحوث، وجامعة القاهرة، والأوبرا"، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية.

وأكد حسين، على إلمام جميع الخدمات بالمهام الموكلة إليهم وعلى فحص أمتعة المواطنين المترددين على المحطة وحسن معاملة الجمهور وضرورة اليقظة التامة، ونبه على جميع القوات بضرورة ارتداء السديري الواقي واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة.

وشدد على ضرورة الجاهزية التامة والاستعداد للتعامل مع أية مخاطر، وتوقع الأحداث المفاجأة والاستعداد التام للتعامل معها، كما حث القوات على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان، كما شهد إجراء تجربة عملية للقوات أثناء التعامل في حالة حدوث أي مخاطر.