الزمالك يتدرب على الملعب الرئيسي لبرج العرب

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أكد حمادة أنور، المدير الإداري للزمالك، أن الفريق سيخوض تدريبه اليوم، في ملعب برج العرب الرئيسي، استعدادًا لمباراة الزمالك وكابس يونايتد الزيمبابوي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار أنور، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن التدريب غدًا في نفس الموعد وعلى نفس الملعب.

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وأتم: "بالنسبة لكابس يونايتد فسوف يخوض تدريبه غدًا بتمام الساعة التاسعة مساءً، وهو نفس موعد المباراة التي تقام الجمعة، ومحاضرة إيناسيو الفنية ستكون غدًا بعد التدريب، ويتحدث خلالها عن نقاط القوة والضعف بصفوف المنافس".