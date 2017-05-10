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الزمالك يتدرب على الملعب الرئيسي لبرج العرب

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الزمالك يتدرب على الملعب الرئيسي لبرج العرب الزمالك يتدرب على الملعب الرئيسي لبرج العرب

التحرير

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أكد حمادة أنور، المدير الإداري للزمالك، أن الفريق سيخوض تدريبه اليوم، في ملعب برج العرب الرئيسي، استعدادًا لمباراة وكابس يونايتد الزيمبابوي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار أنور، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن التدريب غدًا في نفس الموعد وعلى نفس الملعب.

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وأتم: "بالنسبة لكابس يونايتد فسوف يخوض تدريبه غدًا بتمام الساعة التاسعة مساءً، وهو نفس موعد المباراة التي تقام الجمعة، ومحاضرة إيناسيو الفنية ستكون غدًا بعد التدريب، ويتحدث خلالها عن نقاط القوة والضعف بصفوف المنافس".

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التحرير

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