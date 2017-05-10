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مران الأهلي يتأخر «30 دقيقة» بسبب ارتفاع الحرارة

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مران الأهلي يتأخر «30 دقيقة» بسبب ارتفاع الحرارة مران الأهلي يتأخر «30 دقيقة» بسبب ارتفاع الحرارة

التحرير

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تأخر مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن انطلاقه أكثر من نصف ساعة، بسبب ارتفاع درجه الحرارة، كما طلب حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء رش ملعب التتش قبل بداية المران والانتظار قليلا، حتى انخفاض درجة الحرارة.

وطالب الجهاز الفني من أحمد حجازى عدم استكمال برنامجه التأهيلي في هذا الطقس حتى لا يتعرض للإصابة أو الإجهاد.

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كما قرر البدري خوض الفريق مرانه الأخير غدًا في التاسعة والنصف صباحًا، قبل الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة زاناكو.

ويستضيف الأهلي نظيره زاناكو الزامبي، في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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التحرير

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