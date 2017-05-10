مدير أمن المنيا يطالب أصحاب "الماركت" بطرح "كرتونة رمضان" بأسعار مخفضة.. "صور"

المنيا - ريمون الراوي:

فاجأ اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، اليوم الأربعاء، مجموعة من السلاسل التجارية لمتابعة الحالة التموينية بدائرة المحافظة، للتأكد من توافر السلع الأساسية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

وطالب "دويدار" السلاسل التجارية بطرح كرتونة رمضان للبيع بأسعار مخفضة، تحوي كل السلع الأساسية "السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، اللحوم، الدواجن"، بهدف تحقيق انضباط الأسواق وتناسب الأسعار وجودة المنتجات وصلاحيتها.

وأكد دويدار خلال الجولة، أن كل أجهزة المديرية تسعى جاهدة لتوفير السلع الغذائية للمواطن المنياوي خاصة متوسطي ومحدودي الدخل من خلال خطة موضوعة وفقًا للظروف الراهنة لمتابعة الحالة التموينية بدائرة المحافظة هدفها القضاء على كافة أساليب التهريب والغش التجاري عن طريق إحكام الرقابة والمتابعة والتصدي الحاسم موجات الغلاء ومخالفة قوانين التموين وتنشيط دور جمعيات حماية المستهلك لأداء دورها في حث التجار على الالتزام بواجباتهم بعدم المغالاة في الأسعار وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.