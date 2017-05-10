المجلس الدستوري الفرنسي يؤكد فوز ماكرون

باريس - (د ب أ):

أكد المجلس الدستوري الفرنسي، الأربعاء، فوز إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي جرت جولتها الحاسمة يوم الأحد الماضي.

وأشار المجلس اليوم الأربعاء إلى حدوث مخالفات في 38 مركز اقتراع من إجمالي يزيد على 69 ألف مركز، وأضاف أنه لهذا السبب تم إلغاء نحو 16 ألف و500 صوت.

ولم يغير ذلك في نتيجة الانتخابات، إذ أن ماكرون المنتمي إلى يسار الوسط، حصل على 1ر66% من الأصوات، فيما حصلت منافسته الخاسرة مارين لوبن مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف على 9ر33%.

وأوضح المكتب أن ماكرون حصل على أصوات نحو 7ر20 مليون ناخب فرنسي، أي ما يقارب ضعف ما حصلت عليه لوبان (6ر10 مليون ناخب)، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 6ر74%.

ومن المنتظر أن يتسلم ماكرون مهام منصبه من الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا أولاند، يوم الأحد المقبل.