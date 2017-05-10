لافروف يؤكد لقاء ترامب وبوتين في هامبورج بألمانيا في يوليو المقبل

موسكو - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيجتمعان في يوليو المقبل فى مدينة هامبورج الألمانية التى تستضيف قمة مجموعة الـ 20 للاقتصادات الكبرى في نفس الشهر.

وقال لافروف الذي التقى ترامب في واشنطن اليوم، في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية: إن محادثاتهما تركزت على إمكانات التعاون في سوريا .

وأضاف لافروف ان استعادة السلام في سوريا تمثل أولوية قصوى للتدخل الروسي والأمريكي في سوريا.

وأشار لافروف إلى أنه لم يناقش مع ترامب العقوبات الأمريكية الروسية، أو ما تردد عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.