وزارة الدفاع التونسية: الجيش ملتزم بتعليمات الرئيس بنشر قوات حول المنشآت

تونس – (أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، إن الجيش ملتزم بتنفيذ تعليمات الرئيس الباجي قائد السبسي المتعلقة بتكليف المؤسسة العسكرية بحماية المنشآت الإنتاجية.

وأضاف بلحسن الوسلاتي - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء - أن الوزارة بصدد "التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بخصوص آليات وإجراءات تنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية اليوم، علما بأن الجيش التونسي يقوم حاليًا بحماية عدد من هذه المنشآت".

وكلف الرئيس السبسي - في خطاب متلفز اليوم - الجيش بحماية المنشآت النفطية ومناطق إنتاج الفوسفات، في إشارة إلى اعتصام محتجين في مدينة تطاوين جنوب شرقي تونس، وقطع الطريق أمام شاحنات الشركات النفطية في المنطقة.

وأعلن الرئيس التونسي، أن جيش البلاد "سيتولى حماية مناطق إنتاج الثروات من فوسفات ونفط وغاز"، مضيفًا "أدرك أنه قرار خطير، وأن التعامل مع الجيش ليس سهلاً، لكن يجب اتخاذه".

ومنذ أكثر من شهر، تشهد محافظة تطاوين، احتجاجات تطالب بالتوظيف داخل حقول النفط، ورصد 20 % من عائدات الطاقة، لصالح تطاوين، إضافة إلى تشغيل فرد من كل عائلة وافتتاح فروع للشركات الأجنبية داخل المحافظة.