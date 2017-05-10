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ترامب طلب من روسيا "احتواء" النظام السوري وايران

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ترامب طلب من روسيا "احتواء" النظام السوري وايران ترامب طلب من روسيا "احتواء" النظام السوري وايران

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي دونالد

واشنطن – (أ ف ب):

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موسكو الأربعاء على "احتواء" النظام السوري برئاسة بشار الأسد وحليفته إيران، خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقال البيت الأبيض في أعقاب المحادثات إن "الرئيس ترامب شدد على الحاجة الى العمل معا من أجل إنهاء النزاع في سوريا ولا سيما التشديد على احتواء روسيا لنظام الأسد وإيران ووكلاء إيران".

وزار لافروف واشنطن لأول مرة منذ أربع سنوات تقريبا سعيا للحصول على دعم أمريكي لخطة روسيا إقامة مناطق أمنية في سوريا.

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