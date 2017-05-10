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«نجيب محفوظ» تلميذه... 15 معلومة عن مخرج «الزوجة الثانية» و«شباب امرأة»

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«نجيب محفوظ» تلميذه... 15 معلومة عن مخرج «الزوجة الثانية» و«شباب امرأة» «نجيب محفوظ» تلميذه... 15 معلومة عن مخرج «الزوجة الثانية» و«شباب امرأة»

التحرير

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المخرج صلاح أبو سيف واحد من أبرز المخرجين، الذين اهتموا بالسينما الواقعية المصرية، واستمدوا من الواقع في أفلامهم، كان المونتاج أحد أسباب دخوله عالم الإخراج، وتعددت مواهبه الفنية حتى ألّف عدة كتب إلى جانب كتابة السيناريوهات، في ذكرى مولده رقم 102، اليوم الأربعاء، يرصد موقع "التحرير لايف" بالتقرير التالي أبرز المعلومات حول صاحب الأفلام التي ما زال لها صدى عند الجمهور منها "الزوجة الثانية"، "القاهرة 30" وغيرها.

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1- ولد أبو سيف يوم 10 مايو عام 1915.

2- نشأته من محافظة بني سويف بقرية "الحومة" التابعة لمركز الواسطي، وعاش بحي "بولاق" في القاهرة.

3- عمل في بداية حياته بشركة "النسيج" بالمحلة الكبرى، بجانب عمله كصحفي.

4- اتجه لدراسة فروع السينما وعلومها مثل: علم النفس، والمنطق، والموسيقى.

5- تعرف على المخرج نيازي مصطفى، الذي سانده في العمل بـ"استديو " عام 1936.

6- سافر إلى فرنسا وإيطاليا لدراسة السينما، وعاد من البلد الأولى في أواخر عام 1939، بسبب الحرب العالمية الثانية، وعند عودته استكمل عمله باستديو مصر لفترة كبيرة، حتى تمت ترقيته، وأصبح مديرًا لقسم المونتاج لمدة 10 سنوات، حتى علم الكثيرون  فن المونتاج.

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7- كان أبو سيف مساعد المخرج، كمال سليم، قبل سفره إلى فرنسا، بفيلم "العزيمة"، الذي يُعتبر أول فيلم واقعي في تاريخ السينما المصرية، وهو بطولة الفنانة فاطمة رشدي، حسين صدقي.

8- أخرج فيلمه الروائي الأول "دايمًا في قلبي"، عام 1946، والمقتبس من الرواية الأجنبية "جسر واترلو"، وكان أبطاله الفنانة عقيلة راتب، وعماد حمدي.

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9- تأثر باتجاه الواقعية بالسينما الإيطالية، وعاد منها عام 1950، ليخرج النسخة العربية من الفيلم الإيطالي "صقر"، الذي شارك في بطولته الفنان عماد حمدي، وفريد شوقي.

فيلم صقر

 

10- ترأس إدارة أول شركة مصرية للإنتاج السينمائي قطاع عام، "فيلمنتاج"، وكان أستاذاً للمعهد العالي بالسينما.

11- أخرج فيلم "القادسية" للسينما العراقية، عام 1982، والذي جمع عددًا من العمالقة الممثلين العرب.

12- خلال مسيرة أبو سيف الفنية، أخرج 50 فيلماً سينمائياً، شارك بها بالمهرجانات السينمائية العربية والدولية وحصد بسببها الكثير من الجوائز والأوسمة.

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13- تتلمذ على يده الأديب نجيب محفوظ، حيث علمه كيفية كتابة السيناريو، وتعاونا سوياً في العديد من الأعمال السينمائية منها "الفتوة"، "القاهرة 30"، "بين السما والأرض".

14- أبرز أعمال أبو سف "المنتقم" عام 1946، "شارع البهلوان" عام 1948، "شباب امرأة"، "الوسادة الخالية"، المواطن مصري"عام 1991.

15- رحل أبو سيف عن عالمنا عام 1996، عن عمر يناهز 81 عاماً.

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