فستان نجوى فؤاد وسبحة أحمد سعد.. أبرز لقطات حفل «جوائز الميما»

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أقيم حفل توزيع جوائز "الميما"، أمس الثلاثاء، فى أحد فنادق القاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم، كان أبرزهم الفنانة نادية مصطفى وبشرى ونجوى فؤاد، والموسيقار هانى شنودة.

ونرصد أبرز اللقطات التى جاءت بالحفل خلال التقرير التالى.

- نادية مصطفي بفستان قصير

لفتت الفنانة نادية مصطفى الانتباه بارتدائها فستانًا قصيرًا جدًا عكس ما اعتاد عليه الجمهور ظهورها بهذا الشكل.

الجدير بالذكر أن الفنانة نادية مصطفي كرمت خلال الحفل، وحصلت على جائزة إنجاز العمر عن مشوارهما الفنى.

- نجوى فؤاد

بينما الفنانة نجوي فؤاد فأثارت سخرية رواد مواقع التواصل، بسبب ملابسها حيث ارتدت فستانًا أصفر طويلًا، وحرصت على رفع شعرها لأعلي وهو الذي اعتبره البعض لا يليق بعمرها.

- هاني شاكر يحصل على جائزة "الأسطورة"

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حصل المطرب هاني شاكر على جائزة "الأسطورة"، وهى جائزة استثنائية بمناسبة مرور عشر سنوات على جائزة الميما من لجنة التحكيم المكونة من هانى مهنا وسامى الحفناوى ونادر عبد الله.

- أول ظهور لأحمد سعد بعد شائعات زواجه

حضر الفنان أحمد سعد حفل توزيع جوائز الميما، حيث ظهر ممسكًا بالسبحة، وبحسب التقارير المتداولة تفادي "سعد" الحديث للصحافة عن إعلان ريم البارودى زواجه من سمية الخشاب.

- بشري تلفت الأنظار بفستان أبيض

خطفت بشرى الأنظار بإطلالتها في حفل توزيع جوائز "الميما"، حيث ارتدت فستانًا أبيض شفافًا، وزاد ماكياجها الناعم من سحر إطلالتها، واختارت لها تسريحة شعر أنيقة.