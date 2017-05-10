تحقيقات النيابة تكشف عن المتهم بتهديد الفنانة نادية الجندي بالقتل

كتب - صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات نيابة كرداسة، برئاسة المستشار أحمد هشام مدير النيابة، مع المتهم بتهديد الفنانة نادية الجندي، أنه اتصل بها هاتفيا لتهديدها، والتنازل عن اتهام زوجته بسرقتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم، أرسل رسالة إليها متضمنة محتوي تهديدي قائلًا: "أنا هوريكي هعمل فيكي أيه" مطالبًا إياها بالتنازل عن القضية التي تم حبس زوجته بموجبها عام لاتهامها بسرقة 3 آلاف دولار أمريكي، و4 الاف يورو و20 ألف جنيه من فيلا الفنانة.

وكانت ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على المتهم بتهديد الفنانة نادية الجندي بالقتل، وتبين أنه زوج خادمة كانت تعمل لدى الفنانة، وتقضي عقوبة الحبس لمدة عام بتهمة السرقة.

وكشفت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن "محمد. ح"، 29 عامًا، سائق، اتصل بالفنانة نادية الجندي، عدة مرات، وهددها بالقتل عقب صدور حكم بحبس زوجته "سمر. ط"، لمدة عام بتهمة سرقة 3 آلاف دولار و4 آلاف يورو، و20 ألف جنيه من داخل فيلا، الفنانة نادية الجندي، بمزرعة جرانة بكرداسة.

وتمكنت مأمورية من ضبط المتهم بالبحر الأحمر، وأقر بالواقعة وأن الفنانة هي "السبب في حبس زوجتي ودخولها السجن"، وتبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.