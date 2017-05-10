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"الاقتصادية" تُلزم شركة "جمبري" بدفع 108 ملايين جنيه لصالح البنك الأهلي

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"الاقتصادية" تُلزم شركة "جمبري" بدفع 108 ملايين جنيه لصالح البنك الأهلي "الاقتصادية" تُلزم شركة "جمبري" بدفع 108 ملايين جنيه لصالح البنك الأهلي

مصراوي Masrawy

محكمة القاهرة الاقتصادية

كتب - طارق سمير:

قضت الدائرة العاشرة استئناف، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام شركة "سيناء للجمبري"، وهي شركة مساهمة مصرية، بدفع مبلغ 108 ملايين جنيه و226 ألفا، لصالح البنك الأهلي المصري.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام البنك الأهلي بمنح الشركة المُدعي عليها قروض بقيمة 130 مليون جنيهًا، بتسهيلات ائتمانية وفوائد مُركبة تصل 12.5% نظير كل 9 مليون جنيهًا سنويًا.

وبعد انتهاء فترة التسهيلات وحل ميعاد السداد، لم تلتزم الشركة المُدعي عليها بسداد قيمة القرض، رغم إقرارها بصحة المديونية ما دعا البنك لتحريك دعوى قضائية ضد الشركة، وإلزام الشركة بدفع التعويض، بالإضافة إلى عوائد الاتفاقية وعوائد التأخير الثابتة بعقود القروض المؤرخة من تاريخ التعاقد حتى تمام السداد وألزمتها بالمصاريف.

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