وزير العدل الأسبق: مبارك «ظبط فلوسه بره».. والسيسي يستحق تمثالا

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قال المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق تمثالا في ميدان عام، مضيفا "لو اتعمله أكتر من تمثال مش كفاية ويكفي أنه أنقذ مصر والمنطقة العربية من خطر الإخوان".

وأضاف الجندي، في تصريحات على هامش فعاليات المؤتمر القومي الرابع للتنوير بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، أنه أشرف على تجهيز قاعة محاكمة "القرن" للرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيرا إلى أن طلب عمل قفص حديدي محكم لمبارك حتى لا يتعرض للقتل بعد المطالبات التي كان يتزعمها المستشار محمود الخضيري، بإعدامه في ميدان التحرير.

ورداً على سؤال بشأن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية الجديد، أكد أنه يعد تدخلاً في شئون القضاء ويهدر مبدأ الأقدمية المعمول به في القضاء، مشيراً إلى وجود قضية منظورة أمام مجلس الدولة ومحجوزة للحكم لإبطال القرار.

وأكد أن القضاة يثقون ثقة كاملة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه لن يسيء استخدام القانون لكن ماذا لو جاء رئيس جمهورية آخر وأساء استخدام القانون؟، تلك هي الأزمة".

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وردا على سؤال بشأن أموال مبارك، أوضح الجندي أنه انتدب خبراء عالميين في غسيل الأموال المهربة، لم تتوصل لشيء سوى العثور على 400 ألف فرانك سويسري له ولأولاده.

وتابع "يبدوا أنهم قاموا بتظبيط أمورهم جيداً وحولوا فلوسهم من شركة لشركة وجمعية لجمعية"، مضيفا: "أتمنى ألا تضيع الأموال التي تتخطى المليارات على مصر".

وعن مشروع قانون الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، شدد على "ضرورة تطبيق القانون بعد أن تحولت وسائل التواصل الاجتماعي لمسرح لتدبير الجرائم ومرتعا للإرهابيين لاستخدامها كما يريدون ولا يجوز أن نترك لهم الدنيا يعملون فيها زي ما هم عايزين"، مشيراً إلى وجود وسائل رقابة جيدة وقانون جاهز للتفعيل لمقاومة الوسائل المفسدة.

ورفض وزير العدل الأسبق، إجراء مقارنة بين السيسي وحسني مبارك، ومحمد مرسي، مشددا على أن الأخير كان ينتمي لجماعة أشاعت الفوضى والإرهاب، واستخدمت سيناء لزرع الإرهابيين، لكن الرئيس السيسي أنقذ مصر منهم، أما الرئيس مباك فقد تمت محاكمته محاكمة عادلة يشهد بها العالم، بحسب قوله.