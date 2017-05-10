«السيسي» يجتمع بوزراء الكهرباء والبترول والتجارة وقطاع الأعمال

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في إطار العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ولا سيما في مجالات الطاقة التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال توفير المنتجات البترولية لمحطات توليد الكهرباء، ما ساعد على تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية.

وأكد وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، أنه سيتم خلال أيام طرح 4 مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص في محافظات الصعيد، يتضمن كل مجمع 200 مصنع، مشيرا إلى قرب الانتهاء من تجهيز أول دفعة من مصانع مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي، وتزويدها بالماكينات والمعدات اللازمة، لبدء تجارب التشغيل في نهاية شهر مايو المقبل.

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ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى مواصلة جهود إصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا تحقيق الشركات صافي ربح بلغ 1.6 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2015/2016، ارتفع ليصل إلى 2.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017.

وأكد الرئيس ضرورة مواصلة العمل على إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بحيث تحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى حياة المواطنين وتوفر مزيدًا من فرص العمل للشباب، مشددًا على أهمية سرعة الإنجاز مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، أسوة بما تم في مشروع حقول الغاز الطبيعي بغرب الدلتا، والتي بدأ إنتاج مرحلته الأولى قبل موعدها المقرر بثمانية أشهر.