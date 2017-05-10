فيديو| داعية لـ«التجار»: «ارحموا من في الأرض»

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استنكر الشيخ محمود عاشور، الداعية الإسلامي، غلاء الأسعار الذي تشهده الأسواق المصرية في الفترة الآخيرة.

ووجه عاشور، خلال برنامج "فتاوى"، المذاع على قناة "الحياة" حديثه للتجار: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الناس، كيف تقبلون على رمضان وأنتم بهذه الصورة وترفعون الأسعار فوق طاقة الناس".

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وتابع: "الناس لا يجدون ويحاولون أن يدبروا حياتهم وفق إمكانياتهم، ارحموا أهلكم وذويكم فالذين يصومون ويعيشون ويشترون أسباب الرزق والحياة من طعام وشراب هم أخوانكم وأهلكم وذويكم، فلا ينبغي أن يكون الجشع مسيطر على قلوبكم".