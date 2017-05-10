ابنة الزعيم الغاني «نكروما» تلتقي سامح شكري

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صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن "سامية نكروما"، ابنة الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما، حرصت على استقبال وزير الخارجية، سامح شكري بمقر إقامته في غانا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط مصر وغانا على مستوى الشعبين والقيادتين.

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن العلاقات بين كل من مصر وغانا تعود إلى حقبة التحرر الوطني، والتي شهدت علاقات وطيدة بين الزعيمين الراحلين جمال عبد الناصر وكوامي نكروما، فضلاً عن امتداد تلك العلاقات إلى المصاهرة، حيث تزوج الرئيس نكروما آنذاك من السيدة المصرية فتحية رزق، وأنجب منها السيدة سامية وابنين آخرين، ثم دفنت عقب وفاتها بضريح زوجها بقلب العاصمة الغانية أكرا.