محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بمواجهة أزمة القمامة

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وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، باتخاذ إجراءات شديدة لمواجهة عودة انتشار القمامة.

وطالب المحافظ، ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بتكثيف أعمال إزالة أي تراكمات مخلفات بالشوارع والشواطئ، والتنسيق بين جميع الجهات لتسهيل دخول سيارات النظافة إلى جميع الشوارع لرفع المخلفات؛ مؤكدا على ممثلي شركة نهضة مصر بضرورة زيادة عدد صناديق القمامة، كما وجه بسرعة إتمام إجراءات استلام معدات النظافة للبدء في العمل بها على أرض الواقع.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل وجهاز تعمير الساحل الشمالى بتركيب جميع البلدورات وأغطية البالوعات بالشوارع وخاصة الشوارع ذات الطابع الأثري والحضاري، والاهتمام بدهان وتجميل الشوارع لاستقبال موسم الصيف واظهار الإسكندرية بالصورة التي تليق بها أمام زوارها.

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وشدد على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق وبشكل متناغم مع الجميع، قائلا "لابد أن نعود بالإسكندرية إلى مكانتها المرموقة ونحن في حاجة إلى المزيد من العمل للوصول بالخدمات إلى المستوى الذي يرغب فيها المواطن السكندري".

ووجه المحافظ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، لتكثيف حملات المرور على الشواطئ ومراجعة مصادر وعدادات الكهرباء والمياه بها وإزالة أي مخالفات بشكل فوري، وعدم التهاون مع أي مخالف وإزالة كافة التعديات على الشواطئ وتهيئتها لاستقبال زوار الثغر.