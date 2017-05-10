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بالصور.. مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

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مصراوي Masrawy

مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - الإسماعيلية (1)مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - الإسماعيلية (1)

مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - الإسماعيلية (2)مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - الإسماعيلية (2)

مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - الإسماعيلية (3)مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - الإسماعيلية (3)

مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - الإسماعيلية (4)مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - الإسماعيلية (4)

مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - الإسماعيلية (5)مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - الإسماعيلية (5)

مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - الإسماعيلية (6)مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - الإسماعيلية (6)

مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - الإسماعيلية (7)مصرع 7 وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق بورسعيد - الإسماعيلية (7)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى "ميكروباص" عند الكيلو 23 على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

وأعلن أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة ببورسعيد، في تصريحات صحفية، نقل ٣ جثث إلى مستشفى الحميات، و٤ جثث أخرى وجميع المصابين إلى مستشفى بورسعيد العام بواسطة سيارات الإسعاف، ووضعت الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تقديم الخدمة الطبية لهم.

وأوضح "جابر" إلى أن المصابين هم: "محمد رمضان عيسى 61 عامًا، ومحمد أحمد فؤاد 40 عامًا، ومحمد عادل محمد أبو بكر 30 عامًا، وإبراهيم أحمد فؤاد 37 عامًا، ومحمد محمود سلطان 47 عامًا"، بالإضافة إلى مصاب سادس مجهول الهوية.

وأضاف "جابر" أن 3 متوفين جرى نقلهم لمستشفى الحميات هم "عبد الرحمن سامح السيد 15 عامًا" واثنين مجهولي الهوية، مشيرًا إلى نقل 4 جثث لمستشفي بورسعيد العام لـ: "عادل محمد أبو بكر 60 عامًا، وأحمد محمود عمرو عيد 30 عامًا، وعادل محمد محمود عامر 31 عامًا" وجثة أخيرة مجهولة الهوية.

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