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أردوغان يدعو واشنطن إلى التراجع عن تسليح المقاتلين الأكراد في سوريا

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أردوغان يدعو واشنطن إلى التراجع عن تسليح المقاتلين الأكراد في سوريا أردوغان يدعو واشنطن إلى التراجع عن تسليح المقاتلين الأكراد في سوريا

مصراوي Masrawy

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أنقرة – (أ ف ب):

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الولايات المتحدة إلى التراجع فورا عن قرار تسليح المقاتلين الأكراد في سوريا والذين تصنفهم أنقرة "إرهابيين".

وقال أردوغان بعد إعلان واشنطن أنها ستسلح وحدات حماية الشعب الكردية في قتالها ضد الجهاديين في سوريا "رجائي القوي أن يتم تصحيح هذا الخطأ على الفور".

وأعلن أردوغان بأنه سيطرح "مخاوفنا" حول هذه المسألة خلال المباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد في 16 مايو في واشنطن.

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