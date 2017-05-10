المرصد: "قوات سورية الديمقراطية" تسيطر على سد الفرات الاستراتيجي

القاهرة – (مصراوي):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعمة بالقوات الخاصة الأمريكية وطائرات التحالف الدولي بدأت تمشيط الحي الأول وأجزاء من الحي الثاني وسد الفرات الاستراتيجي، بالتزامن مع الهدوء الحذر الذي يسود المدينة، حيث تجري عمليات التمشيط للتأكد من خلو المدينة من عناصر تنظيم "داعش".

وأضاف المرصد ومقره العاصمة البريطانية لندن، عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، أنه لا يعلم إلى الآن ما إذا كانت عملية السيطرة الكاملة على السد وما تبقى من أجزاء من المدينة، وبدء التمشيط فيها، جاءت بعد اشتباكات وعمليات عسكرية، أم أنها نتيجة لاتفاق غير معلن بين قوات سورية الديمقراطية والتنظيم عبر وجهاء وأعيان من المنطقة، تقضي بانسحاب من تبقى من عناصر التنظيم على غرار العناصر من الجنسية السورية الذين سبقوهم.

ونشر المرصد قبل 3 أيام، أن أجزاء من الأحياء المحاذية لسد الفرات وامتداده بمدينة الطبقة، لا تزال تشهد اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية المدعمة بالقوات الخاصة الأمريكية وطائرات التحالف الدولي من جانب، وعناصر "داعش" من جانب آخر، في محاولة من قوات سوريا الديمقراطية استكمال تمشيط المدينة والدخول إلى كامل أحياء مدينة الطبقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر قبل أيام أن اتفاقاً جرى بين قوات سوريا الديمقراطية وأعيان من الطبقة بخصوص انسحاب تنظيم "داعش" حيث يقوم الاتفاق على خروج كامل لعناصر للمسلحين بسلاحهم الفردي مع عائلاتهم ومن يرغب بالخروج من المدنيين، ويتم الخروج عن طريق ممرات يتم تأمينها عبر مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية نحو مناطق سيطرة التنظيم في مدينة الرقة وريفها.