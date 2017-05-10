انفوجراف- تعرّف على الفئات المستفيدة من "العلاوة" بعد إقرار القانون

مصراوي Masrawy

كتب- عايدة رضوان:

أقرّ مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائياً على مشروع قانون "العلاوة" المقدم من الحكومة، فيما أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة ملتزمة بصرف "العلاوة" كاملة للعاملين في الدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية قبل حلول شهر رمضان المقبل.

بموجب القانون يُمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.