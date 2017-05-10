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مصادر: شيخ الأزهر أحال التماس "أبو هاشم" لتعيينه رئيسًا لجامعة للتحقيق

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مصادر: شيخ الأزهر أحال التماس "أبو هاشم" لتعيينه رئيسًا لجامعة للتحقيق مصادر: شيخ الأزهر أحال التماس "أبو هاشم" لتعيينه رئيسًا لجامعة للتحقيق

مصراوي Masrawy

محمد المحرصاوي

​كتب- محمود مصطفى:

قدم المجلس الأعلى للأزهر، التهنئة للدكتور محمد المحرصاوي بعد ندبه للقيام بأعمال رئيس الجامعة.

وقدم المجلس الذي عقد اجتماعه اليوم، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الشكر للدكتور أحمد حسني على الفترة التي تولى فيها منصب رئيس الجامعة التي امتدت لما يقرب من شهرين.

وقالت مصادر بالأزهر الشريف، إن المجلس الإمام الأكبر قرر إحالة الالتماس الذي قدمه الدكتور محمد أبوهاشم للمطالبة بتعيينه رئيسا للجامعة بصفته أقدم النواب، إلى لجنة قانونية للبت فيه.

وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، اعتذر عن حضور اجتماع المجلس الأعلى للأزهر لظروف خاصة بأسرته.

ومن المقرر، أن يعقد الدكتور محمد أبو هاشم، اجتماعا مع عددا من أعضاء هيئة التدريس لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ندب الدكتور محمد المحرصاوي قائما بأعمال رئيس جامعة الأزهر.
كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قد كلف الدكتور محمد المحرصاوي عميد كلية اللغة العربية، للقيام بأعمال رئيس الجامعة خلفا للدكتور أحمد حسني.

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مصراوي Masrawy

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