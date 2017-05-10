بالصور- أولياء أمور يكشفون تناقضًا في مادة "الدارسات" بين إعدادي وابتدائي

مصراوي Masrawy

كتبت- ياسمين محمد:​

تداول عدد من أولياء الأمور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات من كتابي الدراسات الاجتماعية للصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، وأشارت الصور إلى وجود تناقض بين الكتابين في عرض معركة "عين جالوت" بين المسلمين والمغول.

ففي الصفحة رقم 42 من كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي، كانت معركة "عين جالوت" بقيادة سيف الدين قطز من المسلمين، و"كتبغا" من المغول.

أما في الصفحة رقم 51 من منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، جاءت معركة "عين جالوت" بقيادة سيف الدين قطز من المسلمين، والقائد "هولاكو" من المغول.

وتناول أولياء الأمور وقعة التناقض بين المنهجين بشيء من السخرية، فكيف يتعلم الطالب في الصف الخامس الابتدائي، أن قائد المغول في معركة عين جالوت هو "كتبغا"، وفي الصف الثاني الإعدادي يجده "هولاكو"؟

من جانبه قال ممدوح قدري مستشار الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، إن المناهج خلال السنوات الماضية، كانت تشير إلى أن قائد المغول في معركة عين جالوت هو "هولاكو"، ولكن في المناهج المطور حدث تعديلًا ليكون القائد "كتبغا".

وأضاف قدري، في تصريح لمصراوي، أن الوزارة سترجع إلى المراجع التاريخية للتحقق من قائد معركة "عين جالوت"، وبناءً عليه تقوم بتعديل المناهج للعام الدراسي المقبل، بحيث لا يستمر هذا التناقض.

وقال خالد فاروق معلم خبير بمادة التاريخ، إن قائد المغول بمعركة عين جالوت هو "كتبغا"، مشيرًا إلى أن "هولاكو" كان يهاجم بلاد المسلمين ولكنه وصل إلى العراق فقط ثم عاد إلى بلاده، وأرسل "كتبغا" إلى الشام ليخوض معركة "عين جالوت" التي وقعت أحداثها بفلسطين، ويعود إلى بلاده مهزومًا.