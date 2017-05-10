برنامج غذائي خاص للاعبي سموحة في زامبيا

التحرير

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أعد الجهاز الطبي بنادي سموحة، قائمة بالبرنامج الغذائي للاعبي الفريق الأول بالنادي، من أجل الالتزام به، من جانب الفندق الذى سيقيم فيه الفريق استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي، يوم السبت المقبل، في تمام الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الفريق بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

بينما يؤدي الفريق مرانه الأول غدًا على الملعب الفرعي، فيما سيكون ثاني التدريبات الجمعة، على الملعب الرئيسي الذي ستقام عليه المباراة.

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وأكد عمرو إسماعيل، المدير الإداري بنادي سموحة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الجهاز الطبي وضع قائمة من الطعام بتكليف من الجهاز الفني حتى تقوم إدارة الفندق بالالتزام بها بما يتناسب مع حالة اللاعبين البدنية والأجواء في زامبيا.

وكانت بعثة الفريق الأول بنادي سموحة غادرت فجر اليوم الأربعاء، إلى زامبيا لتصل في الثالثة عصرًا إلى مدينة ندولا الزامبية التي يقام بها اللقاء بعد رحله طيران شاقه استمرت 12 ساعة.