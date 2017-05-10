"عسكرية أسيوط" تؤجل إعادة محاكمة المتهمين باقتحام قسم ديرمواس لـ4 يونيو

المنيا - ريمون الراوي:

أجّلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 10 متهمين باقتحام قسم شرطة ديرمواس بجنوب المنيا، والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا، لتورطهم في أحداث عنف عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 4 يونيو المقبل لاستكمال المرافعة.

وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين، فيما أخلت سبيل بعض المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم من الخارج، في القضية التي تعود إلى يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين عقب صدور أحكام عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، في قضية اقتحام قسم شرطة ديرمواس، وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.