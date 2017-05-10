أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
ليون يسعى للثأر من أياكس لخطف بطاقة نهائي الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"عسكرية أسيوط" تؤجل إعادة محاكمة المتهمين باقتحام قسم ديرمواس لـ4 يونيو

Google+ Print
"عسكرية أسيوط" تؤجل إعادة محاكمة المتهمين باقتحام قسم ديرمواس لـ4 يونيو "عسكرية أسيوط" تؤجل إعادة محاكمة المتهمين باقتحام قسم ديرمواس لـ4 يونيو

مصراوي Masrawy

المحكمة العسكرية

المنيا - ريمون الراوي:

أجّلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 10 متهمين باقتحام قسم شرطة ديرمواس بجنوب المنيا، والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا، لتورطهم في أحداث عنف عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 4 يونيو المقبل لاستكمال المرافعة.

وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين، فيما أخلت سبيل بعض المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم من الخارج، في القضية التي تعود إلى يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين عقب صدور أحكام عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، في قضية اقتحام قسم شرطة ديرمواس، وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"